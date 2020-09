Sjukehuset er i rute

Arbeidet med det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset er i rute. Spaden skal settes i jorda og bygginga av akuttsjukehuset skal starte før jul ifølge prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal. De første gravemaskinene kommer allerede i oktober for å starte bygginga av broa over elva inn til sjukehuset fra hovedvegen.