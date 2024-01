Sjukehusa: Trongare økonomi i 2024

Helse Møre og Romsdal legg opp til eit underskot på 30 millionar kroner i 2024. Dette trass i at føretaket hadde eit overskot på 70 millionar kroner i fjor.

Direktør Olav Lødemel forklarar at realnedgang i overføringane frå Staten er ei viktig årsak til at det blir vanskelegare økonomi i føretaket i år enn i fjor.

I tillegg kjem det økonomiske utfordringar i samband med innføringa av Helseplattforma og innflytting i nytt sjukehus på Hjelset.

Helse Møre og Romsdal fekk eit ekstratilskot på 30 millionar kroner i fjor i samband med innføringa av Helseplattforma. Dette blei inntektsført i fjor medan utgiftene kjem i 2024. Det er venta redusert aktivitet ved sjukehusa i 2024 i samband med innføringa av Helseplattforma. Dette fører til lågare inntekter.

Direktør Olav Lødemel skriv i si utgreiing at dårlegare økonomi krev at det blir sett i verk sparetiltak og varslar at det kjem ein tiltakspakke i mars.

Budsjettet skal vedtakast i styremøte onsdag i komande veke.