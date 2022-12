Sjukehusa må kutte

Sjukehusa i Møre og Romsdal må kutte kraftig i budsjetta for neste år. Det framgår av eit dokument som styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle i dag. Inntektene til helseføretaket blir redusert med over 150 millionar kroner, og samtidig aukar utgiftene med 176 millionar. Helseføretaka mistar koronastøtte og kostnader til drifta av sjukehusa har auka, i staden for å bli redusert, slik føresetnadene i tidlegare vurderingar har tatt utgangspunkt i.