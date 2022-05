Sjukehus-kontrakt til Glamox

Moldeselskapet Glamox blir belysningsleverandør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, skriver selskapet i en pressemelding. Øystein Espnes i Glamox skriver at de er veldig stolte av å få lov til å levere produkter til det nye sykehuset. Espnes vise til at dette er et bygg som skal benyttes i mange år og som vil få stor betydning for innbyggerne i distriktet.