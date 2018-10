Sjukeheimsatsing i Molde

Molde kommune gjør nå ei umiddelbar satsing for å styrke sjukeheimsdekninga med utbygging av 24 nye plasser på Råkhaugen omsorgssenter. Ei flytting av dagtilbudet for demens på Råkhaugen kan dessuten frigjøre plass til ytterligere 8 nye sjukeheimsplasser. På sikt vil kommunen også utrede flere sjukeheimsplasser og omsorgsboliger på Skåla og Kleive. Satsinga kommer etter at kommunestyret i går enstemmig vedtok en ny helse- og omsorgsplan for de kommende sju åra.