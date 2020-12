Sjukefråværet har auka siste året

Det legemelde sjukefråværet her i fylket var på 4,8 prosent i tredje kvartal. Det er ei auke på 3,9 prosent samanlikna med same kvartal i fjord. På landsbasis er sjukefråværet på 4,5 prosent. – 5,4 prosent av fråværet i denne perioden er på grunn av luftvegssjukdomar. Dette er ein tydeleg auke samanlikna med dei siste fire åra. Det er sannsynleg at auken har samanheng med koronapandemien, seier direktør Stein A. Veland.