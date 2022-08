Sju vil bli kommunedirektør

Det er sju personar som har søkt på stillinga som kommunedirektør i det som blir Haram kommune i 2024. – Prosessen går no sin gang, og vi skal gjere så godt vi kan for å sikre at vi tilset i slutten av september. Det er viktig for å sikre tilsetjing raskt, seier Siv Katrin Ulla, som er leiar både for rekrutteringsutvalet og for kommuneutval Haram i ei pressemelding. Blant søkarane er Per Rosing-Petersen, Vicky-Lynn Spencer, Kristian Nedregård og Ingebjørg Vamråk. I tillegg er ei kvinne og ein mann unndratt offentlegheit.