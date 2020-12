Sju nye smitta i Kristiansund

Sju nye personar har testa positivt for covid-19 i Kristiansund laurdag. Leiinga i kommunen er sterkt bekymra og ber innbyggarane innstendig om å avgrense sosial omgang og fest. Alle smittetilfella laurdag er spora tilbake til utbrotet ved Atlanten videregående skole. Totalt 31 personar er koronasmitta i Kristiansund no. - Det positive her er at alle er spora og dei fleste allereie er i karantene, seier kommuneoverlege Askill Sandvik.