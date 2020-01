Sju måneder i fengsel

En mann i 50-åra er dømt til sju måneder i fengsel for identitetstyveri og grovt bedrageri. Ifølge dommen har mannen over en periode på tre år utgitt seg for å være sønnen og kjøpt elektroniske sjekker til bruk i pengespill på internett. I tillegg har mannen tatt opp flere lån i sønnen sitt navn. Sunnmøre tingrett mener bedrageriet er på til sammen nesten 700 000 kroner. Mannen må betale nesten 170 000 kroner i erstatning til tre finansieringshus.