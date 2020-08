Sju fekk køyreforbod

Under ein kontroll av køyretøy på Ørskogfjellet som Statens vegvesen utførte på i går, fekk sju av 26 kontrollerte køyretøy forbod mot å køyre vidare. Det mest graverande tilfellet var eit vogntog der akslingen i forkant på tilhengaren heldt på å losne. – Når der er manglande og lause skruar på innfestinga slik at svingfestet held på å losne er det ei alvorleg sak, seier Jarle Bergseth, leiar for Utekontrollen i Vegvesenet her i fylket.