Sjømaten er dyrare og vi et mindre

Tal frå sjømatrådet viser at prisen på sjømat har auka og at nordmenn er mindre fisk enn før.

Sidan 2019 har prisen på fersk fisk auka med 42 prosent og fryst fisk med 30 prosent.

Dei siste ti åra har også sjømatkonsumet gått ned med om lag ein prosent i året, og det betyr at nordmenn et tre kilo mindre fisk per år no enn for ti år sidan.