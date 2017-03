Sjögren: – Vi skal få mest mulig ut av Ada

Onsdag kveld går Norge løs på åpningskampen mot Island i Algarve Cup. Det blir tredje gang Martin Sjögren står på sidelinjen som norsk landslagssjef. Svensken tok fatt på jobben like før jul.

Han har store planer for "nye" Norge, men tiden er knapp. Om under fem måneder er det alvor mot vertsnasjon Nederland i fotball-EM. Ada Stolsmo Hegerberg blir en sentral brikke.

– Ada er selvsagt en viktig spiller for oss, men samtidig er hun én av 23 spillere. Vi skal gjøre alt for å få maksimalt ut av potensialet hennes, lover Sjögren overfor NTB på telefon fra Portugal.

Hegerberg er Norges klart største stjerne. Lyon-angriperen ble i fjor kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller.

Jobber med bedre angrepsspill

Landslagstrener Martin Sjögren. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sjögren fikk en flott start på det som er hans første landslagsjobb i karrieren. Under første samling i januar vant Norge begge kampene mot Sverige og England i La Manga. Han legger opp til at landslaget skal spille mer sentralt i mellomrommet.

– Analysen før jeg kom var at Norge spilte bra i forsvar og på kontringer, der spillet ble bygget på en direkte fotball. Nå jobber vi for å bli bredere i angrep og få et større repertoar. Prioriteringene er annerledes enn før. Det skal handle mer om mellomrommet, ikke bakrommet, forteller Sjögren.

Leter etter en struktur

I La Manga ble de første stegene tatt. Nå skal utviklingen intensiveres i Algarve Cup. Etter Island-kampen skal Norge møte Spania og Japan i den årlige turneringen.

– Vi skal utvikle spilleideen videre. I La Manga var vi mest opptatt av angrepsspillet, men nå vil vi gå videre med å se på gjennombrudd og hvordan vi skal forhindre motstanderne å score på oss. Jeg håper vi kan finne en bra struktur og bygge videre på den, forklarer landslagssjefen.

Ifølge Sjögren er ikke tiden inne for å tilpasse seg motstanderne. Det kommer først i forkant av svenskens første hjemmekamp mot Sveits i Skien 10. april.

– Vi må først sette vårt eget spill før vi tenker på motstanderlaget. Derfor gjør vi ingen større forberedelser nå. Det er ikke det viktigste akkurat nå, sier han.

– Det er mye vi må utvikle, men alt blir lettere når vi får gode resultater. Særlig når det er mot lag som er høyere plassert på verdensrankingen, slik som tilfellet var i La Manga.