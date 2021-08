Skipet ligg til kai i Molde etter den dramatiske redningsaksjonen. Det var seint tysdag kveld at Hurtigruta fekk motorstans.

Inspektørar frå Sjøfartsdirektoratet går om bord i MS «Kong Harald» klokka 10.00 onsdag for å gjennomføre eit tilsyn. Der skal dei snakke med mannskapet og sjå på styringssystema og dei tekniske systema.

– Det blir viktig å få ei oversikt over kva som skjedde, seier fungerande sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

Også Statens havarikommisjon vil gjere sine undersøkingar av skipet.

Hurtigrute-skipet går til vanleg i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes, og var på veg sørover frå Kristiansund til Molde då det fekk problem. Det var 236 passasjerar og eit mannskap på 70 om bord. Ingen personar skal ha blitt fysisk skadd i hendinga.

Ankerhandteringsfartøyet «KL Salfjord» følgde «MS Kong Harald» inn til hamn.

Rosar innsatsen

Hustadvika utanfor kysten av Møre og Romsdal er eit frykta havområde. Cruiseskipet «Viking Sky» fekk store problem på den same havstrekninga for to år sidan.

ROSAR INNSATSEN: Fungerande sjøfartsdirektør, Lars Alvestad, rosar innsatsen til alle som deltok i redningsaksjonen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB/Scanpix

Sjøfartsdirektoratet rosar innsatsen og beredskapen som blei sett i verk i går kveld.

– Vi vil rose både kaptein og mannskap om bord som greidde å halde seg roleg, Hovedredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen og alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når ein kritisk situasjon oppstår, seier Alvestad.

Han seier at det er tydeleg at ein har lært etter «Viking Sky».

– Det blei reagert raskt og det gjekk veldig fort å samle folk. Det viser at ein har lært mykje sidan «Viking Sky» og at beredskapen fungerte godt, både lokalt og sentralt, seier Alvestad.

Det er så langt uklart kor lang tid tilsynet vil ta og kor lenge skipet blir liggande før det kan segle vidare.

– Vi vil bruke den tida som trengst for å få eit godt bilde av hendingsforløp og årsak, seier Alvestad.

Ambulansebåt fekk problem

Ambulansebåten «MS Øyvon». Foto: KJELL STIAN BRUNES

Ambulansebåten «MS Øyvon» grunnstøtte i same området onsdag kveld. Båten fekk ein skade i kjølen. Det var fire personar om bord. Dei skal ikkje vere skadd.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at det er uklart når dei kan gå om bord i denne båten.

– Men denne blir også følgt opp når det er mogleg. Truleg skjer det torsdag, seier Alvestad.