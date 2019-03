Sjøfartsdirektoratet roser mannskapet på cruisebåten

Mandag gikk både Sjøfartsdirektoratet, politiet og havarikommisjonen om bord i Viking Sky for å etterforske hva som skjedde da cruiseskipet fikk motorhavari og nesten grunnstøtte ved Hustadvika lørdag.

Passasjerer om bord på cruiseskipet som venter på å bli evakuert. Foto: Michal Stewart / AP

Etter det første innledende tilsynet sier Sjøfartsdirektoratet at det er for tidlig å konkludere rundt hva som var årsaken til at skipet mistet motorkraft, men de konstaterer at skipet har hatt en blackout.

Kan utelukke tette inntak for kjølevann

Flere eksperter har lansert teorier om hva som kan ha forårsaket motorproblemene. Selv om Sjøfartsdirektoratet foreløpig ikke kan konkludere, har de allerede gjort undersøkelser som utelukker noen årsaker.

De opplyser mandag kveld at de har gjennomført en dykkerundersøkelse av skipet for å se etter skader under vannlinjen. De har ikke funnet noen skader på skipets skrog. Dykkerne har også kontrollert inntakene for kjølevann for å se etter tette inntak.

Kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus roser mannskapet på cruisebåten. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Disse er bekreftet fra dykker å være åpne og tilsynelatende i orden, opplyser kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus.

Han understreker at ytterligere undersøkelser kan avdekke andre årsakssammenhenger der kjølevann på en eller annen måte har spilt inn, men de har utelukket at det var noe med inntaket.

Krevende situasjon for mannskapet

Mange passasjerer fra skipet har i ettertid rost mannskapet og deres innsats om bord etter at skipet lørdag klokka 14 sendte ut mayday-signal. For direktoratet har det vært viktig å ta hensyn til den krevende situasjonen mannskapet har vært i når de i dag har hatt tilsyn om bord i skipet.

– Med det været, på den plassen og med relativt kort avstand til land, så skal du gjøre de rette tingene i rett rekkefølge. Og når vi har hatt de samtalene med mannskapet i dag så ser vi at de har utvist mye bra dømmekraft når de først har havnet i den situasjonen som skjedde ved Hustadvika på lørdag, sier Aarhus.

Han sier at de har hatt et godt samarbeid med de om bord på skipet.

– Mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra.

Havarikommisjonen er på plass

Mandag ettermiddag kom sju representanter fra havarikommisjonen også til Molde. De gikk ved 18.30-tiden inn i båten.

Elisabeth Juel er havinspektør i sjøfartsavdelingen i havarikommisjonen. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Vi skal møte representanter fra rederiet, og de om bord, og få en oversikt over situasjonen så langt. I tillegg skal vi ta kontakt med politi og Sjøfartsdirektoratet for å planlegge veien videre, sier Elisabeth Juel, som leder undersøkelsen for havarikommisjonen.

Hun sier at det er viktig for havarikommisjonen å undersøke denne saken fordi farepotensialet var så stort.

– Det kunne ha gått mye verre enn det heldigvis gikk.

Havarikommisjonen vil i utgangspunktet etterforske saken bredt, og samle inn så mye informasjon som mulig, før de etter hvert vil snevre inn undersøkelsene når det utpeker seg ting som er viktig å se nærmere på. I tillegg til å ha samtaler med mannskapet vil de blant annet foreta tekniske undersøkelser og hente ut elektroniske logger.

Juel vet ikke hvor lang tid undersøkelsene vil ta eller når de kan presentere resultatene.

– Men hvis vi finner ting underveis som er av sikkerhetskritisk art, så vil vi alltid gå ut med sikkerhetskritiske varsler til de det gjelder slik at ikke ting skal skje i mellomtiden før vi er ferdig med vår rapport.

Vil se på rutinene for å gå ut i dårlig vær

Skipsledelsen er blitt kritisert for å velge å gå over Hustadvika i det været som var varslet. Det er blant elementene kommisjonen vil se på.

– Vi jobber med å hente inn informasjon om bølgehøyde og vindretning. Vi vil også se på rutinene for å gå ut i dårlig vær, men så langt kan vi ikke si noe om dette har vært et for dårlig vær å gå ut i. Det vil vi ikke spekulere i nå, sier Juel.

Viking Cruises gjør egen undersøkelse

Matt Grimes representerer cruiseselskapet Viking Cruises og kom mandag ettermiddag til Fræna. Foto: NRK

Matt Grimes, i Viking Cruises, sier på en pressekonferanse mandag kveld at de ikke ønsker å spekulere i årsaken til motorhavariet før rapporter fra de forskjellige undersøkelsene foreligger.

Han opplyser at Viking Cruises også har startet sine egne interne undersøkelser for å finne årsaken til motorhavariet.

Rederiet håper å seile med fartøyet igjen allerede tidlig i april.