Sjøauren er freda

Statsforvaltaren meiner for få har fått med seg vedtaket frå 2021, og minner om at sjøauren er freda i alle sjøområde i fylket, med unnatak av Smøla kommune. Fredinga gjeld i mars og april, men for Sunndals- og Tingvollfjorden ut til Krifast er sjøauren freda heile året. Bakgrunnen for fredinga er svake sjøaurebestandar i store delar av fylket.