Sjekker trygghetsalarmer i flere kommuner

Kommunalsjef for helse og omsorg i Sula kommune, Kjetil Fylling, sier til NRK at de er godt i gang med å sjekke alle trygghetsalarmene i kommunen. Grunnen til at de startet dette arbeidet var på grunn av en hendelse der de mistenker at alarmen ikke har fungert som den skal.

Det var Sunnmørsposten som omtalte saken først.

– Det viser seg å være nødvendig at vi sjekker, for vi har funnet en til som ikke virker som den skal, sier Fylling til NRK, og legger til at de ser svært alvorlig på feilen.

– Vi har meldt det til Statens helsetilsyn og som avvik i vårt eget system.

Ålesund kommune meldte tidligere fredag på sine hjemmesider at de også har trygghetsalarmer som det kan være feil på. De opplyser om at brukerne vil bli kontaktet så fort som mulig.