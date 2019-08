Sjekker området med overvåkningsfly

Kystverket sitt overvåkningsfly vil tirsdag fly over området og se etter spredning av diesel etter utslippet ved Bunker Oil på Hessa i Ålesund sent mandag kveld. Ifølge vaktleder i Kystverkets beredskapssenter, Stig Nordaas, kan diesel ha samlet seg i konsentrasjoner i for eksempel bukter, og overvåkningsflyet vil sjekke om det er mer diesel man bør aksjonere på. Nordaas opplyser at de ikke vet hvor mye diesel som kom på avveie før man fikk lagt ut lenser, men de operer med et estimat på mellom 1700-8000 liter avhengig av hvor lenge diesel ble pumpet ut før de klarte å stoppe lekkasjen.