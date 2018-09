Sjekkar lysobservasjon på holme

Redningsskøyta "Mærsk " har gått ut til holmen Storflesa på Hustadvika for å sjekke ein observasjon av eit lysglimt frå holmen i 22-tida. Redningsleiar Ola Vaage ved Hovudredningssentralen seier at det først blei observert eit bål på holmen, og seinare lysglimt. Etter innkome tips sjekkar no redningsskøyta ut at ingen er i naud, og truleg dreiar det seg om ein kajakkpadlar eller båtfolk som er ute på holmen med lommelykt, seier Vaage.