Sjekk skatten din

Man kan nå sjekke skattemeldingene på Altinn. Skatteetaten har gjort dokumentene tilgjengelig på sine nettsider like før midnatt natt til tirsdag. – Det stemmer at skattemeldingen er tilgjengelig på skatteetaten.no. Det var planen at den skulle komme i løpet av natten til 4. april og den ble gjort tilgjengelig så snart den var klar, sier kommunikasjonsrådgiver Helen Rist i skatteetaten til NTB.