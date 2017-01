Sjefsskifte ved HV11

I dag var det sjefsskifte ved HV11. Oberstløytnant John Arvid Svindland (nummer to frå venstre) tok over. Til høgre for han står avtroppande HV11-sjef, oberstløytnant Per Olav Vaagland. Dei er flankerte av sersjantmajor Øystein Mjelle og sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye.