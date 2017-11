Sjark under vatn

Brannbåten i Molde rykkjer ut til småbåthamna på Harøya for å hjelpe Sandøy brannvesen i samband med at sjarken Nemi hamna under vatn i natt. Havariet skjedde ved kai og det var ikkje folk om bord då sjarken tok inn vatn. Sandøy Brannvesen er i ferd med å lense sjarken.