Sjåfør anmeldt

En sjåfør er anmeldt for grovt brudd på kjøre og-hviletidsbestemmelsene etter en kontroll ved Bergsøy kontrollstasjon i Gjemnes i dag. Kontrollen stoppa også en varebil som veide 900 kg for mye. Sjåføren fikk pålegg om å laste av mer enn halve lasten før vedkommende fikk kjøre videre. I tillegg ble fører av varebilen ilagt et gebyr på 3000 kroner.