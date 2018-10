Sjå TV-sendinga kl. 18.50

NVE er forundra over at det ikkje har kome større skred ved Mannen i haust. Justisministeren har likevel full tillit til ekspertane. Og engelsk forfattar gir ut bok om far sin, som redda tonnevis av gull frå Norge i 1940. Programleiar Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.