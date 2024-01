Sjå opp for takras

Brannvesenet åtvarar mot takras no når mildveret kjem. Dei minner om at det er huseigar sitt ansvar at ingen blir skada som følgje av dette. Huseigar må setje ut varslingsskilt så fort det er fare for takras og deretter evt ta kontakt med eit firma som om nødvendig kan hjelpe med å fjerne isen, er oppmodinga frå 110-sentralen i Møre og Romsdal.