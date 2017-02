Sjå nettsending om kommunesamanslåing klokka 12.00

Noregskartet er er i endring. Det vert nye og færre grenser mellom fylker og kommunar i landet. I Møre og Romsdal går vi frå 36 til 27 kommunar. Haram vert tvangssamanslått med Stor-Ålesund, som består av Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog.

Kva reaksjonar vekker dette? Vi er på plass i kommunesenteret Brattvåg og tar temperaturen på folkemeininga i Haram.

Stortingsfleirtalet har også bestemt at Møre og Romsdal skal bestå som eigen region, men det er slett ikkje alle samde i. Ein av dei er ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard ( Ap), som jobbar for at kommunen skal bli ein del av Trøndelag.

Neergaard blir også med i nettsendinga.