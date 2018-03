Sjå kveldens siste sending

Jordvernforeininga i Møre og Romsdal mislikar at matjord blir ofra for store byggeprosjekt. No krev dei at matjorda som må vike for det nye sjukehuset på Hjelset i Molde må brukast til matproduksjon. Programleiar Bibbi Kjølås gir deg dei siste nyheitene frå Møre og Romsdal.