Sivil luftfart i Møre og Romsdal blir berørt

Meteorologstreiken ser ut til å bli en av de mest omfangsrike delene av statsstreiken.

– Vi sitter med konsekvensutredninger nå og vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av ettermiddagen, sier kommunikasjonsrådgiver Ylva Celius Trulsen i Avinor til NTB.

Om meteorologitjenestene mangler må flyselskapene blant annet selv sørge for at de har alternative landingsplasser innen rekkevidde, og at de har nok drivstoff til å lande der.

Det er spesielt sivil luftfart i Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag og Vestland som blir berørt av en eventuell streik, samt helikoptertransport til enkelte plattformer i Nordsjøen.