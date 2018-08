Siv mener Sylvi er åpenbar kandidat

Frps partileder Siv Jensen mener stortingsrepresentant Sylvi Listhaug er en åpenbar kandidat når partiet nå skal se seg om etter en ny første nestleder. Før Sandbergs avgang ble kjent, skal Siv Jensen og Sylvi Listhaug ha avklart at den tidligere justisministeren var villig til å gå inn som ny nestleder etter Sandberg, erfarer VG. Avisa skriver at avklaringa kom i helga. Dette tolkes i partiet som om at Listhaug er Jensens foretrukne kandidat.