Siste sjanse for 12 poeng

Siste skolen som skal prøve seg i Klassequizen er Helland skule i Vestnes. Deltagerne der vet godt at skolen vant fylkesfinalene i fjor, og kjenner at de har ekstra press på seg. Skal de klare å ta seg direkte til fylkesfinale sammen me Rindal må de ta 12 poeng.