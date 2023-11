Siste reis

Etter 50 års drift flaug i dag redningshelikopteret Sea King for siste gong over fylket. Denne helikoptertypen blei for første gong teken i bruk i mai 1973, og har gjrnnomført over 45 000 oppdrag.

Den siste flyginga blir avslutta på Rygge flystasjon måndag i 18-tida.

No er det helikoptertypen SAR Queen som skal overta