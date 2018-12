Siste hinder for AaFK

På søndag spiller AaFK siste kvalifiseringskamp om opprykk til Eliteserien mot Stabæk. Klubben håper på god støtte fra publikum til skjebnekampen.

–Det er sånne kamper som det her jeg synes er artig, jeg forventer at folk kjenner litt på det og kommer hit å støtter oss, sier AaFK kaptein Fredrik Carlsen.

Med 1–0 seier for Stabæk i første kampen må AaFK vinne med minst to mål for et eventuelt opprykk.

–Nå har vi sendt ut beskjed at de som har sesongkort kan ta med seg to venner gratis. Vi håper nå at vårt trofaste publikum tar med seg to venner, forteller Ann Kristin Aarønes billettansvarlig i AaFK.