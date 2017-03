Singh til polsk klubb

Harmeet Singh (26) og Molde ble tidligere i vinter enige om å avbryte kontrakten, som opprinnelig strakte seg fram til sommeren. Partene var enige om at Singh skulle finne seg en ny klubb i vinter, men siden ingenting skjedde innenfor det internasjonale overgangsvinduet i vinter, ble partene enige om å avbryte kontrakten.

Den siste tiden har Singh vist seg fram for den polske klubben Wisla Plock, som ligger på 10.-plass i den polske eliteserien.

Det endte altså med en kontrakt som varer i halvannet år. Singh er tildelt draktnummer 6.

26-åringen har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge og var med på U21-laget som tok EM-bronse i Israel i 2013. Midtbanespilleren står med 7 A-landskamper for Norge og har totalt spilt 180 kamper for Molde og Vålerenga i eliteserien.