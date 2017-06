Siktet for voldtekt av barn

En 32 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av flere barn. Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken. De har forklart seg i tilrettelagte avhør, melder TV 2. Det kan være flere som er utsatt for overgrep fra mannen, som ble pågrepet i en Romsdalskommune mandag.