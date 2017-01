Siktet for voldtekt av barn

En mann som er siktet for seksuelt overgrep mot et barn i nær familie og for nedlasting av overgrepsmateriale, ble torsdag varetektsfengslet.

Etterforsket nettverk

Mannen ble pågrepet et sted i Møre og Romsdal onsdag etter at politiet hadde etterforsket et nettverk som distribuerer overgrepsmateriale. Han ble framstilt for fengsling i Sunnmøre tingrett dagen etter og fengslet i fire uker, melder TV 2.

Vedkommende er siktet for å ha voldtatt et barn under 14 år, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt. Mannen er også siktet for nedlasting av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, samt for aktivitet på nettsider med pedofilt innhold. Mannen har erkjent alle forholdene i siktelsen. (©NTB)