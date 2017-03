Siktet for uriktig forklaring

En russisk mann i 50-åra er tiltalt for uriktig forklaring i forbindelse med dødsfallet på Fiskerstrand Verft i Sula i januar. En russer falt ned fra en dokk i forbindelse med en fest på verftet. Politiinspektør Yngve Skovly sier de er sikre på at dødsfallet var resultat av en fallulykke, og at mannen ikke er mistenkt for å ha vært involvert i dødsfallet.