Siktet for truende Snapchat-bilde

Politiet har siktet en mann fra Sunnmøre for trusler via Snapchat, skriver Vikebladet Vestposten. Mannen i 20-årene ble pågrepet sist helg etter tips om at han skulle ha sendt et bilde av seg selv med det som så ut som en pistol. Mannen er satt fri, men saken etterforskes videre.