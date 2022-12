Siktet for seksuelle handlinger mot sine søstre

En 27 år gammel mann som er siktet for seksuell handlinger mot sine søstre, må sone to uker i varetekt med brev og besøkskontroll. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt. Mannen er blant annet siktet etter paragraf 195 i straffeloven som innebærer seksuell omgang med barn under 14 år. Retten mener det er en fare for at mannen kan påvirke eller forspille bevis i saken.