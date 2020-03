Siktet for ruskjøring

En mann i 20-årene er siktet for ruskjøring og kjøring uten førerkort etter trafikkulykken i Atlanterhavstunnelen torsdag. Fire personer ble brakt til sykehus etter hendelsen. De ble sendt til St. Olavs, Ålesund og Molde sykehus. Politiet opplyser fredag at skadeomfanget fortsatt er ukjent. Den mistenkte skal ha kjørt inn i bergveggen, og så truffet et motgående bil som stod i ro. Personen i den bilen skal ha blitt behandlet på stedet. – Politiet var i tunnelen da ulykken skjedde, men var der på et annet oppdrag, opplyser Knut Endreseth i politiet.