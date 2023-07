Siktet for nytt overgrep

En mann i slutten av 40-årene er varetektsfengslet siktet for seksuell handling med barn under 16 år, melder TV2. Ifølge fengslingskjennelsen fra Møre og Romsdal tingrett skal han ha begått overgrepet mot en slektning under en måned etter han ble dømt for en rekke lovbrudd knyttet til materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, seksualisering av barn og krenkende atferd overfor 10 barn. Ifølge dommen fikk han blant annet en 14-åring til å sende bilder av seksuelle handlinger via Snapchat.