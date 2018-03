Siktet for ID-tyveri på Sunnmøre

Politiet har siktet en mann i Ulsteinvik på Sunnmøre for ID-tyveri, skriver Vikebladet Vestposten. Mannen skal ha oppretta mobilabonnement og bestilt varer på nett i andre sitt navn. – Vi hadde så sterke opplysninger at vi kunne sikte vedkommende, sier Hans-Eirik Pettersen, lensmann i Ulstein og Hareid til avisen. Ifølge avisen har politiet funnet ut at personer både i Ulstein og i Hareid ser ut til å være rammet.