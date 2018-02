Siktet for grovt bedrageri

En Ålesunder i 30-årene er siktet for grovt bedrageri og skal ha lurt over en halv million kroner fra dement pensjonist, skriver Sunnmørsposten. I perioden høst 2016 til vår 2017 skal han ha fått overført minst 561.300 kroner fra en 72 år gammel mann fra Oppland. Relasjonen mellom de to oppsto da siktede påtok seg å reparere taket på huset til pensjonisten, skriver dommeren i fengslingskjennelsen fra Sunnmøre tingrett. Ålesunderen er siktet for til sammen 15 straffbare forhold, der de fleste gjelder grove bedragerier, skriver avisen.