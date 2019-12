Siktet for angrep på onkel

En mann i 20-årene er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet frem til 10.januar etter en voldsepisode forrige uke. Mannen er siktet for å ha angrepet onkelen sin og ifølge retten mistenkes han for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Siktede har nektet for at han deltok i angrepet på sin onkel, og mener dette ble utført av to gjerningspersoner som er ukjente for ham.