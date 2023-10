Siktet for 12 grove tyverier - må i varetekt i fire uker

Møre og Romsdal tingrett har avgjort at en 37 år gammel mann skal holdes i varetekt i fire uker. Mannen er siktet for 12 tilfeller av grovt tyveri - fra flere butikker i Møre og Romsdal, og i Trøndelag og Innlandet. Dette har skjedd over en periode på ett år. Retten mener det er skjellig grunn til mistanke og at det er grunn til å frykte at mannen vil unndra seg straffeforfølgelse og straff.