Sikta mor fengsla på nytt

Kvinna som er sikta for vald i nære relasjonar etter at ein baby døydde, er fengsla på nytt i fire veker. Det kjem fram av ei rettsavgjerd frå Møre og Romsdal tingrett. Mannen hennar er også framstilt for fengsling i dag, men avgjerda er førebels ikkje kjent. Det er forbode å referere detaljar frå avgjerda frå retten.