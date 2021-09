Sikta for valdtekt

Ein mann i 30-åra er varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt med samleie. Politiadvokat Maria Vike Nørve seier til TV2 at dei ba om varetektsfengsling fordi dei meiner det er fare for gjentaking og fare for at den sikta skal unndra seg straff. Valdtekten skal ha skjedd på Sunnmøre fredag, og mannen blei pågripen kort tid etter.