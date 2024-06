Sikta for vald

Ein mann i 40-åra er varetektsfengsla i to veker med brev- og besøksforbod for alvorleg valdsbruk mot partneren sin. Den sikta mannen skal ha slått kvinna gjentekne gongar mot hovudet og sparka henne i hovudet, medan barna deira var delvis til stades.

Retten meiner det er stor fare for gjentaking, fordi mannen er psykisk sjuk. Den sikta har samtykka til varetektsfengsling.