Sikta for to tilfelle av drapstruslar

Ein 18 år gamal mann er sikta for drapstrugslar mot to mindreårige. Politiadvokat Gudrun Kalvatn seier dei ser alvorleg på saka. Mannen er også sikta for oppbevaring av ca. 500 gram hasj.

Mannen har vore varetektsfengsla sidan midten av august. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i slutten av september.