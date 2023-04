Sikta for seksuallovbrot mot mindreårige

Ein mann i 20-åra frå Romsdal er fengsla i fire nye veker. Mannen er sikta for fleire tilfelle av seksuallovbrot, blant anna for brot på straffelova § 299, som gjeld valdtekt av barn under 14 år.

Ifølge fengslingsskjenninga er det snakk om fleire unge fornærma.

Retten meiner at det er fare for at mannen kan øydelegge bevis dersom han blir slept fri. Dei meiner blant anna at det vil vere ein risiko for at han sletter innhald i sosiale medium.

Retten meiner også at det er ei fare for nye lovbrot. Dei vektlegg at politietterforskinga av mannen starta allereie i 2021, men at han seinast i januar 2023 skal ha hatt seksualisert kontakt med mindreårige.

Forsvararen til mannen bad om at han blei slept fri, men retten vedtok å halde mannen fengsla i fire nye veker.