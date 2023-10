Sikta for ruskøyring

UP stoppa i natt ein bilførar i Ålesund for kontroll. Føraren blei meldt for å ha køyrt bil medan han var ruspåverka. Vedkomande hadde heller ikkje førarkort, melder politiet. Personen blei tatt med til blodprøvetaking og politiet har oppretta ei sak på forholdet.