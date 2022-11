Sikta for oppbevaring av overgrepsmateriale

Ein mann i 40-åra frå Møre og Romsdal er sikta for oppbevaring av større mengder med overgrepsbilete av barn, og for brot på fleire punkt i våpenlova.

Han er no varetektsfengsla inntil anna blir bestemt. Dette er fordi retten meiner at bevismateriale kan forsvinne dersom sikta blir lauslaten.

I rettsavgjerda står det at den sikta har forklart at han over fleire år skal ha delt seksualiserte bilete utan samtykke frå den som er avbilda.